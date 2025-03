Frankfurts Santos: "Gesunder Wettbewerb" mit Trapp

Santos glänzte zuletzt als Ersatz bei den Siegen im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Ajax Amsterdam (4:1) und in der Bundesliga beim VfL Bochum (3:1). Insgesamt stand der Keeper in bislang sechs Bundesliga-Spielen und drei EL-Partien in dieser Saison zwischen den Frankfurter Pfosten. "Ich hatte die Möglichkeit, mein Profidebüt zu geben und entscheidende Spiele sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa League zu bestreiten. Gott sei Dank habe ich die Erwartungen erfüllt", erklärte Santos.