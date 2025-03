Erstaunliche Alonso-Ansage zu Wirtz: Bayer will ins Risiko gehen!

Xabi Alonso überrascht mit Aussagen zu Florian Wirtz - so hört man einen Trainer nur selten reden!

Xabi Alonso überrascht mit Aussagen zu Florian Wirtz - so hört man einen Trainer nur selten reden!

Ausnahmefußballer Florian Wirtz könnte Bayer Leverkusen früher als erwartet im Titelrennen der Bundesliga wieder zur Verfügung stehen. Das bestätigte Trainer Xabi Alonso am Donnerstag, mit ein paar Sätzen, die man von einem Trainer nur selten hört.

Wirz soll bald zurückkehren

Wirtz hatte im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (0:2) Anfang März eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk erlitten . Leverkusen ging zunächst von einer Pause über „mehrere Wochen“ aus, nun hoffen die Rheinländer auf eine schnellere Rückkehr des Nationalspielers in der heißen Phase des Meisterkampfes mit Spitzenreiter Bayern München.

Nach dem Bundesliga-Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den VfL Bochum ist Leverkusen am Dienstag im Halbfinale des DFB-Pokals beim Drittligisten Arminia Bielefeld gefordert. Im Laufe des Aprils dürfte Wirtz in den Kader der Werkself zurückkehren.