Geht alles viel schneller? Überraschung bei Bayern

Überraschendes Comeback beim FC Bayern ! Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekanntgab, nimmt Verteidiger Min-jae Kim wieder am Training teil.

Kim-Ausfall sorgte für Wirbel

Kims Ausfall in der Länderspielpause hatte in seiner Heimat für ordentlich Wirbel gesorgt . Südkoreas Nationaltrainer Myung-Bo Hong hatte den deutschen Rekordmeister für Kims Gesundheitszustand verantwortlich gemacht. „München hat es versäumt, ihn in puncto Verletzungsprävention richtig zu schützen“, sagte Hong vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen den Oman.

Für den FC Bayern ist es umso wichtiger, dass der 28-Jährige wohl wieder schnell zur Verfügung stehen wird. In der Champions League stehen gegen Inter Mailand die Viertelfinals an, außerdem geht es in der Bundesliga in den heißen Schlussspurt.