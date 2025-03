Gladbacher Höhenflug: Historisch auswärtsstark nach Europa?

Als Borussia Mönchengladbach zuletzt eine solche Auswärtsmacht war, da zog im Mittelfeld noch ein gewisser Stefan Effenberg die Fäden. Fast genau 30 Jahre ist es her, dass es den Gladbachern gelang, innerhalb einer Bundesligasaison viermal in Folge auswärts zu triumphieren. Beim spektakulären 4:2 (2:2) bei Werder Bremen schrieben die Fohlen also ein kleines Stück Vereinsgeschichte - und dürfen in dieser Form von der Rückkehr nach Europa träumen.