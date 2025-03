Götze trifft in Überzahl: Frankfurt auf Königsklassen-Kurs

Stuttgart verteidigt lange gut, am Ende hilft der Eintracht auch eine Rote Karte.

Eintracht Frankfurt hat in der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg im Rennen um die Champions League eingefahren. Die Hessen gewannen gegen den taumelnden Vizemeister VfB Stuttgart mit 1:0 (0:0). Damit hielt die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller die Konkurrenten Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig und SC Freiburg auf Distanz und übernahm zumindest vorübergehend Platz drei vom FSV Mainz 05.

Mario Götze (70.) erlöste seine Mannschaft, die ihre Heimstärke zuletzt etwas verloren und zwei Liga-Niederlagen nacheinander im Waldstadion kassiert hatte. Nach einem Platzverweis gegen Ameen Al-Dakhil (57.) wegen einer Notbremse agierten die Gastgeber länger in Überzahl.

Die Mainzer können Frankfurt mit einem Erfolg am Sonntag bei Borussia Dortmund (17.30 Uhr/DAZN) aber wieder auf Rang vier verdrängen. Die Stuttgarter treten im Tabellenmittelfeld auf der Stelle und verlieren vor dem Halbfinale im DFB-Pokal am Mittwoch gegen Leipzig zunehmend den Anschluss an die Europapokal-Ränge.