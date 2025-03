"Gute Entscheidung": Rose zufrieden mit Kurztrainingslager

SID 07.03.2025 • 12:34 Uhr Keine Bierchen, aber viel Teambuilding: Vor dem Auswärtsspiel in Freiburg griff Rose zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat ein positives Fazit vom Kurztrainingslager in Salzburg gezogen. „Ich habe jetzt nicht so viele Bierchen gesehen, aber ich habe sehr viel Gemeinsames gesehen“, sagte der 48-Jährige am Ende der zweitägigen Maßnahme. „Es ging um einen kleinen Impuls, der uns Energie geben soll. Ich habe das Gefühl, dass es genau das bewirkt hat.“

Vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei Tabellennachbar SC Freiburg im Kampf um die erneute Champions-League-Qualifikation am Samstag (18.30 Uhr) habe er „gedacht, dass es Sinn macht, die Vorbereitung auf dieses Spiel mal in einem anderen Umfeld zu tätigen, wo wir alle zusammen sind. Weil wir die Situation, in der wir sind, auch alle gemeinsam lösen wollen“, sagte Rose. „Wenn man die Atmosphäre hier aufgesaugt hat, dann war das eine gute Entscheidung.“

Man habe „gut regeneriert“ und „anständig gearbeitet. Die Akkus sind wieder voll“ - auch mental. Natürlich beschäftige ihn die angespannte sportliche Lage, so Rose, die Kritik an seiner Person versuche er so gut es geht „auszublenden“ und „nicht persönlich“ zu nehmen.