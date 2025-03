Hamann mit Rat an Bayern: "Er ist ein Geschenk"

TV-Experte Dietmar Hamann rät dem FC Bayern, mit Innenverteidiger Eric Dier zu verlängern. „Er war noch nie der Schnellste, aber er hat mit Upamecano oder Kim immer einen Schnellen neben sich. Was er hat, ist ein unheimlich gutes Zweikampfverhalten, ein gutes Auge. Er war ja eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler, er ist sehr gut am Ball“, sagte der 51-Jährige am Samstag bei Sky.