Hat sich der BVB bei Chukwuemeka verzockt?

BVB-Neuzugang Carney Chukwuemeka kommt aufgrund einer Verletzung weiter nicht in Tritt und fällt am Wochenende aus. Haben sich die Dortmunder verzockt? Die Zeit läuft gegen den Youngster.

Es waren 20 Minuten, die Hoffnung weckten. Hoffnung auf den nächsten Wunderknaben, der beim BVB so richtig durchstartet. In seinem ersten Bundesliga-Einsatz beim 6:0 gegen Union Berlin (22. Februar) überzeugte Carney Chukwuemeka mit Offensivdrang, technischer Finesse und Schnelligkeit. Von allen Seiten gab es nach dem Spiel Lob.

Als „sensationell gut“, bezeichnete ihn Trainer Kovac und legte nach: „Wie er den Ball an- und mitnimmt, wie er sich sofort in die Spielrichtung dreht, das ist schon einzigartig. Er hat eine sehr gute Beschleunigung und Technik.“

Sportdirektor Sebastian Kehl war sich sicher: „Wenn er gesund bleibt, werden wir viel Freude an dem Jungen haben.“

BVB-Neuzugang erleidet nächsten Rückschlag

„Er hat heute mittrainiert. Nach dem Training hat er noch kein grünes Licht gegeben. Es fühlt sich noch nicht so an, als er dort ein Bundesliga-Spiel angehen kann mit 100 Prozent“, erklärte BVB-Trainer Niko Kovac am Freitag auf der Pressekonferenz.