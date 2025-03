BVB: Was am Vorwurf gegen Kovac dran ist

Trotz einer enormen Leistungssteigerung muss Borussia Dortmund in Leipzig den nächsten Dämpfer hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac überzeugt erst nach einer Systemumstellung. Leipzig-Verteidiger David Raum äußert einen brisanten Verdacht. Hat der DFB-Star recht?

Trotz einer enormen Leistungssteigerung muss Borussia Dortmund in Leipzig den nächsten Dämpfer hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac überzeugt erst nach einer Systemumstellung. Leipzig-Verteidiger David Raum äußert einen brisanten Verdacht. Hat der DFB-Star recht?

Der BVB legte zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten hin – mal wieder. Bei der 0:2-Pleite in Leipzig wurden die Dortmunder zu Beginn ein ums andere Mal von der pfeilschnellen RB-Offensive überrannt und vor große Probleme gestellt.

Erst durch einen Systemwechsel kam Dortmund besser in die Partie und überzeugte – abgesehen von mangelhafter Chancenverwertung – mit tollem Offensivfußball.

Warum nicht gleich so? Worauf die meisten Dortmunder seit Wochen keine Antwort haben, war für den Leipziger David Raum sofort klar.

DFB-Star Raum: BVB hat sich „vercoacht“

Nachdem der DFB-Star die Dortmunder noch in höchsten Tönen gelobt hatte, äußerte er einen brisanten Verdacht: „Die haben sich ein Stück weit vercoacht am Anfang, indem sie eine Viererkette gespielt haben gegen unsere Fünferkette. Sie kommen aus einer englischen Woche, fressen immer wieder Bälle hinter die Kette in der Verlagerung. Das ist ihnen um die Ohren geflogen.“ Hat Raum mit seiner Analyse recht?