Nationalmannschaft: Henrichs will in "kleinen Schritten" zur WM 2026

Nationalspieler Benjamin Henrichs träumt von der Teilnahme an der WM 2026 - doch denkt nach seiner schweren Verletzung in kleinen Schritten. „In der Reha ist es eines der wichtigsten Dinge, sich Ziele zu setzen. Natürlich ist das langfristige Ziel, wieder auf dem Platz zu stehen und Teil des WM-Kaders zu sein. Aber man muss kurzfristig denken“, sagte Henrichs in einer Medienrunde, an der auch die Nachrichtenagentur AFP teilnahm.