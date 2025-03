Henriksen über Rosenmontag mit dem Team: "Wunderschöner Tag"

Trainer Bo Henriksen vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 erhofft sich vom „Teamevent“ auf dem Wagen beim Rosenmontagszug einen Schub für den Liga-Endspurt. „Das war ein wunderschöner Tag für die ganze Mannschaft“, sagte der Däne vor dem Bundesligaspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach: „Das Wichtigste ist, dass wir ein gutes Gefühl nach diesem sehr schönen Erlebnis haben.“

Der Rosenmontagszug habe sich „vielleicht so angefühlt, wie ein Champions-League-Sieg. 500.000 Leute stehen da. Das war ein Spaß für alle. Jeder Moment war ein Fest“, sagte Henriksen, der die gute Laune mit der sportlichen Situation der Rheinhessen verknüpfte.

Nach drei Siegen in Folge rangieren die Mainzer überraschend auf Champions-League-Platz vier, zehn Spieltage vor Schluss winkt die erstmalige Qualifikation für die Königsklasse. „Es ist gut, diesen Spirit, den Glauben und dieses Gefühl zu haben. Wir wollen das Gleiche wie in den vergangenen Wochen machen“, so Henriksen.