Henriksen vor Topduell: "Großes Spiel für uns"

Trainer Bo Henriksen vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 geht mit enormer Vorfreude in das Topduell mit dem Tabellenfünften SC Freiburg. „Das ist ein großes Spiel für uns. Wir freuen uns, dass wir bei neun ausstehenden Spielen so ein Spiel spielen dürfen“, sagte der 50-Jährige: „Aber wir haben noch nichts gewonnen. Es wird ein spannendes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die gut in Form sind und gut verteidigen.“

Von Träumen von der Champions League will der Däne trotz Tabellenplatz drei noch nichts wissen. „Es zählt nur das nächste Spiel, auch wenn das langweilig erscheint. Das nächste Spiel ist immer das Wichtigste“, so Henriksen: „Wir haben ein sehr schweres Programm in den letzten neun Spielen. Wenn mich am 15. Mai einer fragt, kann ich vielleicht drüber sprechen.“ Sein Team müsse „jedes Mal bei 100 Prozent sein. Wenn wir das nicht sind, verlieren wir jedes Spiel“.