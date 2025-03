Historisch: Zwei Spieltage in einer Saison ohne Heimsieg

Die Geschichte der Bundesliga ist um ein weiteres Kapitel reicher. Erstmals seit der Gründung der Spielklasse gab es in einer Saison an zwei Spieltagen keinen Heimsieg, das steht nach dem 1:1 der TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Heidenheim zum Abschluss der 25. Runde am Sonntag fest. Bereits am vergangenen Wochenende waren die Auswärtsmannschaften ungeschlagen geblieben.