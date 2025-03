Hoeneß-Frust nach Stuttgart-Wahnsinn

Nur ein Sieg aus den vergangenen acht Spielen: Die Stuttgarter rutschen auf Rang zehn ab, die Europapokalteilnahme ist in Gefahr.

So richtig nach reden war Sebastian Hoeneß nicht zumute. Zwar analysierte der Trainer des VfB Stuttgart das bittere 3:4 (1:0) gegen Bayer Leverkusen am Sonntagabend recht ausführlich, doch nachdem er die erste Frage beantwortet hatte, beendete Hoeneß die Pressekonferenz kurzerhand selbst. Der Frust saß tief nach einem Spiel, das schon gewonnen schien.

Stuttgarter Tief nach Leverkusen-Drama

"Es gibt solche Phasen, wo die Dinger halt nicht vor deinen Fuß fallen, sondern vor den Fuß des anderen. Da müssen wir jetzt durch", sagte der enttäuschte Hoeneß, dessen Team die Ergebniskrise nun mit in die Länderspielpause schleppt. Nur eine von den jüngsten acht Partien hat der VfB in der Liga gewinnen können, in der Tabelle ist der Klub auf Platz zehn abgerutscht.