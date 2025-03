Horror-Spielplan! BVB vor Wochen der Wahrheit

In der Liga geht es am 15. März für den BVB mit einem Auswärtsspiel bei RB Leipzig weiter ( ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ). Das Krisenduell wird im Kampf um die Champions League für beide Teams von enormer Bedeutung sein.

Dann steht zwar die Länderspielpause an. Doch nur zwei Wochen später, am 30. März, empfangen die Dortmunder den FSV Mainz 05 im Signal Iduna Park. Mit Platz drei in der Tabelle gehören die Rheinhessen derzeit zu den Überraschungsmannschaften der Saison.

Am 5. April geht es dann auswärts nach Freiburg. Der SC belegt zurzeit einen starken fünften Platz und steht damit deutlich vor den Dortmundern in der Tabelle.

Horror-Woche mit Bayern und Barca

Am 9. April steht zunächst das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Barca an. Ein äußert hochkarätiger Gegner, gegen den sich der BVB selbst als Außenseiter sieht.

Wenige Tage später geht es am 12. April in der Bundesliga weiter mit einem Auswärtsspiel bei Tabellenführer Bayern München, bevor das Rückspiel gegen die Katalanen am 15. April die Entscheidung in der Königsklasse bringen wird.