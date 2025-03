Bundesliga-Trainer lässt mit irren Aussagen aufhorchen

Der Österreicher hat große Pläne mit der TSG, in fünf Jahren soll es so weit sein.

Trainer Christian Ilzer muss mit der TSG Hoffenheim in den kommenden Wochen noch den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga sichern - für die Jahre danach setzt er sich aber maximale Ziele. „Ich will in drei Jahren Hoffenheim zurückbringen ins internationale Geschäft“, sagte der Österreicher dem Fachmagazin kicker: „Und ich will in fünf Jahren um die deutsche Meisterschaft spielen mit Hoffenheim.“