BVB: Werden Stars verkauft? Kehl-Ansage mit Brisanz

Sportdirektor Sebastian Kehl hat die Spieler von Borussia Dortmund mit deutlichen Worten auf den Schlussspurt in der Fußball-Bundesliga eingeschworen und den Druck erhöht. „Es stehen nicht nur für den Klub wichtige Wochen an, sondern auch für jeden einzelnen Spieler“, sagte Kehl den Ruhr Nachrichten .

Kehl beobachtet BVB-Stars ganz genau

"Wir werden in den nächsten Wochen genau schauen, auf welche Spieler Borussia Dortmund auch in der Zukunft bauen kann", kündigte Kehl an: "Wer nimmt diese Situation jetzt an? Wer stellt sich auch in den Wind und wer übernimmt jetzt Verantwortung?"