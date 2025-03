Keine Träumereien beim FC Augsburg: "Keiner spricht von Europa"

SID 27.03.2025 • 15:03 Uhr Trainer Jess Thorup will trotz guter Tabellensituation weiter nur von Spiel zu Spiel denken und sagt: Seine Spieler sehen dies ähnlich.

Fünf Siege, fünf Unentschieden, 20 Punkte: Mit einer beeindruckenden Serie von zehn Spielen ohne Niederlage hat sich der FC Augsburg vor der Länderspielpause in der Bundesliga bis auf vier Punkte an die Europapokalplätze herangepirscht. Träumen aber lässt Trainer Jess Thorup nicht zu, und auch seine Spieler konzentrieren sich angeblich lieber weiter nur auf das Wesentliche: auf das nächste Spiel.

„In der Kabine spricht bei uns keiner über die Tabelle, über Europa oder über 40 Punkte“, berichtete Thorup am Donnerstag. Gesprochen werde über den nächsten Gegner, über „die Basics“, und das, betonte er „gibt mir ein gutes Gefühl“. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sind die Augsburger, Tabellenachter mit bereits 38 Punkten, bei der TSG Hoffenheim zu Gast.

Dass die Erfolgsserie nun einfach so anhält, darauf will sich Thorup freilich nicht verlassen. „Wir wissen, es kommt nicht von allein“, sagte er, „wir müssen hart arbeiten, dass wir wieder in diesen Flow kommen.“ Aber: „Das haben wir gemacht, wir werden uns nicht zurücklehnen und sagen, alles ist gut.“ Folglich: „Wir sind für Hoffenheim bereit.“

Womöglich gilt das auch für Mergim Berisha, den Augsburg im Winter auf Leihbasis holte - aus Hoffenheim. Der 26-Jährige kam aber bislang nicht zum Einsatz, weil er sich gleich eine Verletzung am Oberschenkel zuzog und dabei auch eine Sehne in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nun soll er zumindest im Kader stehen, Entscheidung am Freitag.

„Er brennt, steht immer als Erster auf dem Platz, er fühlt sich wohl und kann es nicht erwarten zu spielen“, sagte Thorup über Berisha, der künftig das Offensivspiel beleben könnte. Denn, so der Trainer: „Die defensive Stabilität ist da, darüber freuen wir uns“, aber: Das Spiel gegen den Ball könne besser werden, „wir wollen auch offensiv mehr machen“.

Dass es defensiv passt, liegt auch an Finn Dahmen. Seit 613 Minuten, also mehr als 13 Halbzeiten, ist der Schlussmann ohne Gegentor. Allzu viel ändern will Thorup daher auch nicht: Es läuft ja. Und dennoch, betont er, könne ja noch viel passieren. „Es sind noch acht Spiele. Es gibt immer noch 24 Punkte zu vergeben.“