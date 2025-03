Lewis Holtby verkündet seinen Abschied

Der 34-Jährige will noch einmal etwas Neues machen. Holstein Kiel muss sich einen neuen Kapitän suchen.

Der 34-Jährige will noch einmal etwas Neues machen. Holstein Kiel muss sich einen neuen Kapitän suchen.

„Ich werde meinen auslaufenden Vertrag im Sommer nicht verlängern“, teilte der 34-Jährige in einem am Sonntag veröffentlichten Video nach „offenen, ehrlichen und vertrauensvollen Gesprächen“ mit dem Verein mit.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Die Entscheidung habe er mit seiner Familie getroffen, so Holtby. Die Zeit in Kiel sei eine „der prägendsten und schönsten“ in seiner Karriere.