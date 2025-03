Kovac übt Kritik: "Bekommen, was wir gezeigt haben"

Nach der bitteren Enttäuschung gegen den FC Augsburg hat Niko Kovac die Leistung seiner Mannschaft in deutlichen Worten kritisiert. "Unter dem Strich haben wir das bekommen, was wir gezeigt haben: Nämlich nichts", sagte der Trainer von Borussia Dortmund über das 0:1 (0:1) gegen den FCA.

Bei der verpatzten Generalprobe fürs Champions-League-Achtelfinale am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) beim OSC Lille habe seine Mannschaft "schlecht gespielt" und "überhaupt nicht das gemacht, was wir machen wollten, beziehungsweise, was wir vorgegeben haben", sagte Kovac.