Kovac warnt: RB Leipzig "eine Champions-League-Mannschaft"

SID 14.03.2025 • 11:44 Uhr Borussia Dortmund will nach dem Erfolg in der Champions League in der Bundesliga nachlegen. RB Leipzig schätzt Trainer Niko Kovac aber stark ein.

Trainer Niko Kovac will mit Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga im Champions-League-Modus bleiben und im Top-Spiel des 26. Spieltags bei RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) an das gute Auftreten beim OSC Lille anknüpfen. "Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft weiß, dass wir nicht nur gegen Leipzig in der Bundesliga spielen. Es ist für mich eine Champions-League-Mannschaft", sagte Kovac am Freitag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit den Sachsen habe man "einen sehr starken Gegner vor der Brust, der auch performen muss. Ich hoffe, dass wir das als zusätzliche Motivation nehmen, um dieses Spiel genauso zu spielen, wie wir es auch in Lille getan haben", so Kovac.

Die Dortmunder hatten am Mittwoch durch ein 2:1 in Lille das Viertelfinale der Königsklasse erreicht. "Ich möchte all das sehen, was uns in Lille stark gemacht hat: die Laufbereitschaft, die Einsatzbereitschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist die Voraussetzung, um am Ende auch ein gutes Ergebnis zu erzielen", sagte Kovac über das Gastspiel in Leipzig, das im Kampf um die erneute Champions-League-Qualifikation wegweisenden Charakter besitzt.