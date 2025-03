Bundesliga: Kieler Sensationstor schockt Stuttgart

Kein Ende der schwäbischen Schwächephase: Der VfB Stuttgart droht mehr und mehr den Anschluss an die oberen Tabellenplätze in der Bundesliga zu verlieren. Auch beim Abstiegskandidaten Holstein Kiel kam der Vizemeister nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und verpasste erneut den 800. Bundesligasieg in der Vereinshistorie. In Unterzahl bewiesen die Stuttgarter aber große Moral.