"Leichte Knieverletzung": Knauff fehlt Frankfurt vorerst

Eintracht Frankfurts Flügelspieler Ansgar Knauff muss vorerst pausieren. Wie die Hessen am Sonntagabend mitteilten, hat der 23-Jährige beim 1:0 gegen den VfB Stuttgart eine „leichte Knieverletzung“ erlitten. Demnach werde Knauff in den kommenden Tagen kein Mannschaftstraining absolvieren können. Inwiefern ein Einsatz bei Werder Bremen am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) gefährdet ist, blieb zunächst offen.