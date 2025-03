Mainz bezwingt RB und träumt von Europa

Die Rheinhessen liegen weiter auf Königsklassen-Kurs. Die Leipziger kommen hingegen weiter nicht in Schwung.

Die Rheinhessen liegen weiter auf Königsklassen-Kurs. Die Leipziger kommen hingegen weiter nicht in Schwung.

Dabei hatte Xavi Simons (1.) den Leipzigern einen Traumstart beschert. Doch Nadiem Amiri (52.) und Jonathan Burkardt (58.) sorgten mit ihren Treffern bei den kostümierten Mainzer Anhängern in der RB-Arena zwei Tage vor Rosenmontag für Fastnachtsstimmung. Durch den Erfolg distanzierten die Mainzer mit nun 41 Punkten auf dem Konto den Verfolger aus Leipzig im Rennen um die internationalen Plätze.

RB hatte erst am Mittwoch seine Titelchance im DFB-Pokal gewahrt und war gegen den VfL Wolfsburg (1:0) ins Halbfinale eingezogen. In der Bundesliga kommt Leipzig jedoch weiter nicht in Fahrt und bleibt mit 38 Punkten auf Platz sechs.