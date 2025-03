Matthäus: Rummenigge-Aussagen „Schlag ins Gesicht“ für Musiala

„Das hat mich gewundert, weil man mit Jamal Musiala vor Kurzem verlängert hat – ein Deal von circa 175 Millionen Euro, eine Menge Geld. Zu sagen, dass so einer dann nicht der beste Spieler ist in Deutschland, dann ist das schon ein Schlag ins Gesicht für Musiala“, sagte Matthäus am Samstag bei Sky und ergänzte: „So kenne ich Karl-Heinz Rummenigge gar nicht, ich war selbst überrascht, als ich das gelesen habe. Aber ich glaube, dass er das mit seiner Art und Weise wieder irgendwann geraderücken wird – vor allem intern.“ Musiala hatte in München zuletzt einen Mega-Vertrag bis 2030 unterzeichnet.