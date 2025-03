Medien: Kimmich vor Vertragsverlängerung in München

Im Transferpoker zwischen Fußball-Rekordmeister Bayern München und Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich zeichnet sich offenbar ein Ende ab. Wie die Bild am Donnerstagabend berichtete, steht der 30-jährige Kimmich vor der Vertragsverlängerung.

Kimmich soll demnach einen neuen Vierjahresvertrag unterschreiben, die Verkündung noch in dieser Woche erfolgen. Kimmich spielt seit 2015 in München, sein aktueller Vertrag läuft im Sommer aus.

Vorausgegangen war am Donnerstag laut dem Bericht ein Gespräch der Bayern-Bosse. In der vergangenen Woche hatte der Aufsichtsrat das Angebot an Kimmich zurückgezogen. Seitdem, hatte Sportvorstand Max Eberl mehrfach betont, liefen weiter Gespräche.