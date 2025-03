FCA-Keeper stellt Vereinsrekord auf!

Der SC Freiburg verpasst bei den formstarken Augsburgern fünften Sieg in Serie. FCA-Keeper Finn Dahmen stellt einen neuen Vereinsrekord auf.

Die Serie ist gerissen, der Königsklassen-Platz vorerst verloren: Der SC Freiburg hat nach erfolgreichen Wochen in der Fußball-Bundesliga erstmals wieder Punkte liegen lassen. Nach vier Siegen in Folge kam die Mannschaft von Trainer Julian Schuster beim ebenfalls formstarken FC Augsburg nur zu einem 0:0 und verpasste den Sprung auf den vierten Platz.

Durch das 0:0 hat FCA-Keeper Finn Dahmen 434 Bundesliga-Minuten am Stück kein Gegentor kassiert. Damit knackt er den Vereinsrekord von Marwin Hitz.

Schafft es Freiburg in die Champions League?

Dennoch sind die Freiburger als Tabellenfünfter weiter voll im Rennen um die Champions-League-Plätze. „Es waren immer wieder Möglichkeiten da, um gefährlich zu werden, das haben wir nicht oft genug geschafft“, sagte Schuster bei DAZN : „Am Ende ist es wahrscheinlich genau das, was alle erwartet haben.“

Der FCA, für den Steve Mounié in der Nachspielzeit (90.+3) bei der Riesenchance zum Sieg am Pfosten scheiterte, blieb derweil im achten Spiel in Folge ungeschlagen und hat angesichts von 15 Punkten Vorsprung nichts mehr mit dem Abstieg zu tun - im Gegenteil: Der Rückstand auf die internationalen Plätze beträgt sechs Zähler.