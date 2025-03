Müller-Wohlfahrt packt über Bayern aus: "Ich konnte Hoeneß gut ausrechnen"

In seiner jahrelangen Tätigkeit als Mannschaftsarzt des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft hat Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt große Bekanntheit erlangt. Die moderne Sportmedizin sieht der inzwischen 82-Jährige jedoch in der Rückentwicklung.

„Heute geht ein Spieler nach einer Verletzung sofort in die Röhre. Nicht selten höre ich von Bundesliga-Spielern: Der Doktor hat mich gar nicht angefasst“, merkte Müller-Wohlfahrt im Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz kritisch an.

Müller-Wohlfahrt: „Mehr als 50 Prozent der Diagnosen falsch“

Bei Verletzungen von Spielern habe er seine endgültige Diagnose inklusive der Ausfallzeit in der Regel noch auf dem Rasen, spätestens in der Kabine gestellt, führte er aus.

In Müller-Wohlfahrts Anfangsjahren stießen seine Methoden jedoch nicht nur auf Zuspruch. „Ich hatte nur meine Hände. Ich war, so glaube ich, der Begründer der Sportorthopädie in Deutschland. Bei meinem ersten Vortrag über Muskelverletzungen in der Messehalle in Berlin wurde ich mit Pfiffen verabschiedet, später wollten Kollegen mir sogar die Zulassung entziehen lassen“, erinnerte er sich.