Nach Königsklassen-Euphorie: Bayern patzt erneut in der Liga

Nach dem Viertelfinaleinzug in der Champions League verspielen die Münchner in Berlin einen Sieg.

Bayern München hat erneut in der Fußball-Bundesliga gepatzt. Trotz später Führung reichte es bei Union Berlin nur zu einem 1:1 (0:0).

Berlin (SID) Die aufmunternden Worte kamen für Jonas Urbig sofort nach dem Abpfiff. Eric Dier redete tröstend auf den jungen Vertreter von Manuel Neuer ein, Ersatztorhüter Sven Ulreich klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. Doch als Urbig wenig später mit dem Rest der Mannschaft vor die Fans trat, war ihm die Enttäuschung anzusehen. Sein Fehler trug maßgeblich zum erneuten Ausrutscher des deutschen Rekordmeisters Bayern München in der Fußball-Bundesliga bei. Das 1:1 (0:0) des Tabellenführers bei Union Berlin könnte die Meisterschaft noch einmal spannend machen.

„Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Union verteidigt gut. Es war sehr unangenehm. Das tut natürlich weh, aber wir machen weiter“, sagte Torschütze Leroy Sané bei Sky. Titelverteidiger Bayer Leverkusen kann den Rückstand mit einem Sieg am Sonntag beim VfB Stuttgart auf sechs Punkte verkürzen.

In einer einseitigen Partie traf Sané (75.) erst spät für die Gäste, doch Benedict Hollerbach (83.) glich nach Urbigs Fehler aus. Damit leisteten sich die Bayern eine Woche nach dem überraschenden 2:3 gegen den abstiegsbedrohten VfL Bochum den nächsten Patzer gegen einen Underdog. Die Berliner erkämpften einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

„Es gibt keine leichten Partien“, hatte Vincent Kompany im Vorfeld gewarnt. Dabei musste der Bayern-Trainer Min-Jae Kim (Achillessehnenprobleme) und den angeschlagenen Kingsley Coman als nächste Ausfälle verkraften. Im Vergleich zur Champions-League-Partie in Leverkusen (2:0) begannen stattdessen Serge Gnabry und Dier. Josip Stanisic ersetzte Konrad Laimer.

Die Gäste ließen den Ball mit Joshua Kimmich, der erst am Donnerstag seinen Vertrag bis 2029 verlängert hatte, im Zentrum mühelos und beinahe ungestört durch die eigenen Reihen zirkulieren. Union-Trainer Steffen Baumgart, der gelb-gesperrt von seinem Co-Trainer René Wagner an der Seitenlinie vertreten wurde, musste auf der Tribüne verfolgen, wie sich seine Mannschaft tief in die eigene Hälfte zurückzog.