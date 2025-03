Nach nächster Pleite: Hoeneß stimmt VfB auf Pokal ein

Am Ende eines "bitteren" Abends stimmten die Fans des VfB Stuttgart ihre Mannschaft auf die anstehende Aufgabe im DFB-Pokal ein - und Trainer Sebastian Hoeneß machte mit. "Wir haben eine Riesenchance am Mittwoch", sagte er nach dem 0:1 (0:0) im Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. "Jetzt geht es darum, als Klub die Kräfte zu bündeln, Ärmel hochzukrempeln und dieses Spiel groß zu machen und groß werden zu lassen."

Am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) empfängt der Vizemeister, in der Liga nun seit sechs Spielen sieglos, RB Leipzig zum Pokal-Halbfinale. Nach dem jüngsten Negativerlebnis sangen die Fans "Wir holen den Pokal!", Hoeneß wollte die negativen Emotionen "umwandeln in Energie, die wir entwickeln wollen für dieses Spiel am Mittwoch, das sehr wichtig ist für uns".