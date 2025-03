Nach Notbremse: Mainz zwei Spiele ohne Kohr

Augrund der Länderspielpause kann Kohr damit erst wieder Mitte April in den Ligabetrieb eingreifen.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss in den nächsten beiden Partien auf Defensivspieler Dominik Kohr verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 31-Jährigen nach dessen Notbremse am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg (2:2) wegen „unsportlichen Verhaltens“ für zwei Ligaspiele. Der Spieler und Verein können gegen die Entscheidung noch Berufung einlegen.

Kohr war in der 44. Spielminute von Schiedsrichter Benjamin Brand des Feldes verwiesen worden, nachdem er den Freiburger Lucas Höler noch vor dem Mainzer Strafraum zu Fall gebracht hatte.

In der laufenden Saison hat Kohr bisher die meisten Karten aller Spieler gesehen. In 24 Spielen kassierte er zehn Gelbe Karten, einen Platzverweis erhielt er jedoch erstmals am vergangenen Samstag. Damit steht Kohr Trainer Bo Henriksen bei den Bundesligapartien gegen Borussia Dortmund (30. März) und Holstein Kiel (5. April) nicht zur Verfügung.