Neuer Vertrag trotz Krise? Werder-Boss erklärt Werner-Plan

SPORT1 09.03.2025 • 14:12 Uhr Trotz der jüngsten Krise sitzt Ole Werner bei Werder Bremen fest im Sattel. Die Hanseaten wollen ihren Erfolgstrainer gar langfristig binden.

Clemens Fritz hat seine Wertschätzung für Ole Werner im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 trefflich auf den Punkt gebracht.

„Für mich passt Ole zu Werder Bremen wie Effe zum Doppelpass", sagte der Geschäftsführer Profifußball der Grün-Weißen. Werner hat sich bei den Hanseaten zu einer Institution entwickelt – genauso wie SPORT1-Experte Stefan Effenberg beim Doppelpass.

Werner legt Vertragsverlängerung auf Eis

Fritz machte klar, dass er seinen Coach gerne über 2026 hinaus binden würde. Allerdings will dieser erst das zuletzt schlingernde Schiff wieder auf Kurs bringen, wie Fritz erklärte: „Wir haben uns inhaltlich ausgetauscht und mit seiner Berateragentur. Ole sehe ich eh jeden Tag. Ole ist auf mich zugekommen und hat gesagt, dass wir den Fokus auf das Hier und Jetzt legen und alles Weitere später regeln.“

Der Anfang ist mit dem überraschenden 2:0-Erfolg bei Meister Bayer Leverkusen dabei jedenfalls gemacht. Nach zuvor fünf Pleiten in Folge - darunter das Pokal-Aus im Viertelfinale bei Drittligist Arminia Bielefeld - und nur acht Punkten in zehn Bundesliga-Spielen 2025 will Bremen nun wieder an die Leistungen vor der Winterpause anknüpfen, als man sogar auf Europapokal-Kurs war.

Trotz der jüngsten Krise waren Werders Verantwortliche weit davon entfernt, Werner, der seit Ende November 2021 im Amt ist, infrage zu stellen. „Wir haben mit Ole einen Trainer, der uns sukzessive weiterentwickelt hat, seitdem er da ist“, betonte Fritz.

Fritz von Werder-Trainer überzeugt

„Er hat uns übernommen auf dem zehnten Platz der 2. Liga, ist aufgestiegen, hat uns dann zum sicheren Klassenerhalt in der Bundesliga geführt“, fügte Fritz hinzu. In der vergangenen Saison verpassten die Hanseaten dann nur hauchzart das internationale Geschäft, das auch in dieser Spielzeit noch drin ist.