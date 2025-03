Olise: "Der Junge macht echt überragend Spaß"

Der 23-Jährige bereitete zwei Tore vor. In 41 Pflichtspielen in dieser Saison kommt Olise damit nun schon auf beachtliche 26 Torbeteiligungen (13 Treffer, 13 Vorlagen). Er arbeite aber „auch mit für die Mannschaft“, betonte Freund: „Er ist nicht einer, der nur für den Zirkus spielt. Der Output ist echt richtig stark. Er ist ein ganz entscheidender Faktor für uns gerade.“

53 Millionen Euro Ablöse hatten die Bayern im vergangenen Sommer für den Flügelspieler an den englischen Premier-League-Klub Crystal Palace bezahlt. „Er hat bei uns Riesenschritte gemacht. Wenn man sieht, wie dominant er ist, wie er das Spiel an sich reißt. Es ist schon beeindruckend für so einen jungen Burschen auf dem Niveau, dass er da so schnell so eine wichtige Rolle eingenommen hat“, würdigte Freund den trickreichen Offensivspieler, der noch bis 2029 in München unter Vertrag steht.