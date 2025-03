Pleite gegen Bremen: Kiel taumelt Abstieg entgegen

Holstein Kiel stolpert dem Abstieg entgegen: Die Störche haben am Samstag im Kampf um den Klassenerhalt die nächste bittere Pleite kassiert. Im Nordduell gegen Werder Bremen hatte die Mannschaft von Marcel Rapp beim 0:3 (0:1) kaum eine Chance, ausgerechnet Marvin Ducksch (25.) ließ die mitgereisten Werder-Fans an der Waterkant gegen seinen ehemaligen Verein jubeln. Zudem trafen noch Felix Agu (59.) und Marco Grüll (90.+3) für die Gäste. Anstatt den Endspurt im Kampf um den Klassenerhalt einzuläuten und die Niederlage vom VfL Bochum auszunutzen, blieb Kiel blass.

Die Hoffnungen des Tabellenletzten auf das nächste Fußball-Wunder nach dem Aufstieg vor einem Jahr schwinden damit immer mehr, mit einer Bilanz von nur 17 Punkten nach 27 Spielen blieb noch nie ein Team am Ende der Saison in der Bundesliga. Werder-Trainer Ole Werner durfte sich in seiner alten Heimat über einen Prestigesieg freuen, die Hanseaten liegen im gesicherten Tabellenmittelfeld.