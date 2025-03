Poker mit Kimmich: Eberl bleibt zuversichtlich

Der Münchner Sportvorstand betont, er sei "nicht skeptisch", was eine Vertragsverlängerung des Nationalspielers angehe.

Vor dem Spiel der Bayern in Stuttgart hatten mehrere Medien berichtet, der deutsche Rekordmeister habe sein Vertragsangebot an den 30 Jahre alten Nationalspieler zurückgezogen. Eberl ging auf die Berichte nicht ein und erklärte stattdessen, er werde "keine Zwischenstände" verkünden. Zugleich aber machte er deutlich: "Wir wissen was wir aneinander haben, wir gehen sehr respektvoll miteinander um, wir sprechen."