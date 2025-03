RB Leipzig mit besonderer Maßnahme vor Schlüsselspiel

RB Leipzig steht in der Bundesliga unter Druck. Ein Kurztrainingslager in Salzburg soll Abhilfe schaffen.

RB Leipzig ergreift im Kampf um die erneute Champions-League -Qualifikation Maßnahmen und reist zu einem zweieinhalbtägigen Kurztrainingslager nach Salzburg. Das teilten die formschwachen Sachsen am Dienstag mit.

„Wir reisen nach Salzburg, um uns fokussiert auf Freiburg und die letzte wichtige Saisonphase vorzubereiten“, sagte der erneut in die Kritik geratene Trainer Marco Rose: „Ich bin davon überzeugt, dass uns dieser Perspektivwechsel zusätzliche Energie geben wird.“

Leipzig reist über Salzburg nach Freiburg

Die Mannschaft fliegt am Mittwochabend nach einer Einheit am Cottaweg nach Österreich. Bis auf die verletzten Benjamin Henrichs, Assan Ouedraogo, Antonio Nusa und Xaver Schlager wird der gesamte Kader samt Staff an Bord sein.