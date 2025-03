RB Leipzig: Rose-Entscheidung offenbar gefallen

Der Druck auf Marco Rose bei RB Leipzig wächst. Der Verein hält offenbar vorläufig an ihm fest - doch ein Umbruch im Sommer gilt als wahrscheinlich.

Der Druck auf RB-Trainer Marco Rose nimmt nach der Niederlage gegen Mainz 05 weiter zu - die Champions-League-Plätze sind mehr denn je in Gefahr. Dennoch darf Rose offenbar bis zum Saisonende Trainer in Leipzig bleiben.

„Nach meinen Informationen soll Marco Rose - Stand jetzt - erstmal bis zum Ende der Saison Trainer bleiben. Man hat sich zusammengesetzt, es gab eine Entscheidung, in die auch Jürgen Klopp (Head of Global Soccer bei Red Bull, Anm. d. Red.) sehr, sehr involviert ist“, sagte Sky -Reporter Florian Plettenberg im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 ( JETZT LIVE ) .

Leipzigs Wunschkandidat schon von Klopp abgenickt?

VfB-Boss reagiert auf Hoeneß-Gerüchte

Hoeneß wurde in der Vergangenheit immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Der Sportvorstand des VfB Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, nahm zu diesen Gerüchten im STAHLWERK Doppelpass Stellung: „Es ist ein wöchentlicher Refrain, dass unser Trainer mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird.“