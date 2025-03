RB Leipzig: So emotional verabschiedet sich Rose

RB Leipzig hat am Montagabend eine emotionale Nachricht des kürzlich gefeuerten Trainers Marco Rose veröffentlicht. Darin verwendete der 48-Jährige ein Zitat des berühmten französischen Predigers, Theologen und Bischof Jean-Baptiste Massillon: „Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens.“

„Einmal Leipzig, immer Leipzig“, schrieb Rose weiter. „Und ich bin mehr als dankbar, liebe Fans, für das gemeinsam Erlebte und Eure außergewöhnliche Unterstützung für uns und mich in den letzten Wochen und Monaten. Verabschieden brauch‘ ich mich nicht, wir sehen uns im Stadion oder in der schönsten Stadt der Welt.“

Rose beerbte Tedesco bei RB Leipzig

Die Sachsen hatten am Sonntag auf die sportliche Talfahrt reagiert und Rose entlassen. Er übernahm RB im September 2022 als Nachfolger von Domenico Tedesco und führte den Verein zunächst zurück in die Erfolgsspur.

Unter seiner Regie qualifizierte sich die Mannschaft zweimal für die Königsklasse und gewann 2023 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal sowie erstmals den Supercup.

Leipzig will die Saison im DFB-Pokal retten

In der laufenden Spielzeit hinkt Leipzig den eigenen Ansprüchen jedoch weit hinterher. Platz sechs in der Bundesliga, das frühere Aus in der Champions League - einzig im Pokal kann der Klub die Saison noch retten.