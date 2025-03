Rekordtag in der Bundesliga

Der 24. Spieltag der Bundesliga geht in die Geschichte ein. Nach Kiels Sieg bei Union Berlin ist ein alter Rekord eingestellt.

Der 24. Spieltag der Bundesliga geht in die Geschichtsbücher ein. Grund: Durch den Sieg von Holstein Kiel bei Union Berlin (1:0) gewannen acht von neun Auswärtsmannschaften ihre Partien am Wochenende - ein Umstand, den es zuvor nur ein einziges Mal gegeben hatte (6. Spieltag in der Saison 2019/20).