Sané glänzt! Aber Bayern muss spät zittern

Der FC Bayern bleibt in der Bundesliga weiter klar auf Titelkurs - vor allem dank Leroy Sané. Der Flügelstürmer schnürte beim 3:2 (1:1)-Sieg gegen den FC St. Pauli einen Doppelpack und stellte mit seinen Bundesligatoren Nummer acht und neun einen persönlichen Rekord in der Bundesliga auf.

Mit dem Sieg gegen den Aufsteiger baute der Rekordmeister den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Titelverteidiger Bayer Leverkusen wieder auf sechs Punkte aus. Leverkusen hatte am Freitag mit einem 3:1-Sieg gegen den VfL Bochum die Münchner unter Druck gesetzt.

Toptorjäger Harry Kane (17.) brachte das Team von Trainer Vincent Kompany in Führung. Der Engländer traf damit gegen alle 19 Bundesligaklubs, gegen die er in seiner Zeit in München gespielt hat, mindestens einmal.