Schäfer stärkt Rose trotz Nullnummer - und übt Kritik

Das 0:0 in Freiburg hilft dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig nur wenig weiter, doch von einer Trainerdiskussion will man im Klub nichts wissen.

Der so dringend benötigte Sieg blieb aus, die Fragen nach Trainer Marco Rose nicht: Die Lage bei RB Leipzig bleibt nach der Nullnummer beim SC Freiburg angespannt. Und doch setzt der Klub weiter auf seinen Coach: Wie Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer nach der Partie am Samstagabend bestätigte, wird Rose auch beim Heimspiel am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund auf der Bank des Fußball-Bundesligisten sitzen.