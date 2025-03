"Schlafen auf jeden Fall gut": Bayer bleibt an München dran

Die eigenen Hausaufgaben erledigt, den Druck auf die Bayern erhöht: Bei Bayer Leverkusen war die Laune zum Start ins Wochenende bestens. "Wir schlafen auf jeden Fall gut", sagte Kapitän Lukas Hradecky nach dem 3:1 (1:1)-Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum, mit dem die Werkself zumindest über Nacht auf drei Punkte an Tabellenführer Bayern München heransprang: "Wir können nur unser Ding machen."

Auch wenn die Bayern in der Liga weiterhin in der Pole Position sind und bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli wieder auf sechs Punkte davonziehen können, haben die Leverkusener die Mission erfolgreiche Titelverteidigung noch nicht abgehakt. Man rede "schon über die Meisterschaft", sagte Nationalspieler Jonathan Tah am DAZN-Mikrofon: "Wir wollen bis zum Ende alles geben. Wir haben noch nicht aufgegeben."