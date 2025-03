RB-Star vor Saisonaus - wer ist bei Schlager schuld?

„Da machen wir auch keinen Druck mehr“

Schlager, der in dieser Saison gerade einmal auf fünf Einsätze und 200 Spielminuten im Leipziger Trikot kommt, solle sich nun ganz in Ruhe „in einen perfekten Zustand bringen, weil er noch ganz viele Jahre auf Topniveau in den Beinen und im Kopf hat“, sagte Rose, der von einem Saison-Aus seines Mittelfeld-Leaders ausgeht: „Selbst wenn er in zwei Wochen wieder auf dem Platz ist, besteht die Frage, ob das überhaupt nochmal Sinn macht.“