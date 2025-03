Wechsel? Das sagt Schlotterbeck zu seiner Zukunft

Nico Schlotterbeck deutet einen langfristigen Verbleib beim Bundesligisten Borussia Dortmund an. Der Nationalspieler kann sich eine langfristige Zukunft beim BVB vorstellen - selbst, falls in dieser Saison der Europapokal verpasst wird.

Nico Schlotterbeck deutet einen langfristigen Verbleib beim Bundesligisten Borussia Dortmund an. Der Nationalspieler kann sich eine langfristige Zukunft beim BVB vorstellen - selbst, falls in dieser Saison der Europapokal verpasst wird.

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck deutet einen langfristigen Verbleib beim Bundesligisten Borussia Dortmund an. „Ich bin echt froh, hier zu sein, und weiß, was es bedeutet, für diesen Klub zu spielen. Der erste Ansprechpartner wird auch der BVB bleiben“, sagte der Innenverteidiger am Montag in einem Sky -Interview.

„Ich will gerne international spielen“

Allerdings „macht es viel aus, mit einem Verein international zu spielen, vor allem ist es zu einer gewissen Gewohnheit geworden“. Diese ist trotz des 3:1 gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag, bei dem der 25-Jährige zwei Tore mit Eckbällen vorbereitete, in akuter Gefahr. „Ich will gerne international spielen, am liebsten mit dem BVB“, sagte Schlotterbeck, er müsse aber auch „reflektieren, was ich diese Saison gebracht habe und dazu beigetragen habe, dass wir in der Tabelle nicht unter den ersten Vier sind“.