Bundesliga-Profi Robin Hack mit Schock-Offenbarung

„Ich weiß, wie es ist, Hass-Kommentare im Internet zu bekommen“, erklärte der 26-Jährige am Montag bei „At Broski – Die Sport-Show“ und fügte an: „Meistens mache ich mir da nichts draus, aber manchmal kann man es nicht ausblenden.“

In diesem Zusammenhang ließ Hack, der seit 2023 bei den Fohlen spielt und in dieser Saison auf vier Tore und sechs Assists in 25 Ligaspielen kommt, mit einem Geständnis aufhorchen. „Ich habe mal Morddrohungen erhalten, da fühlt man sich nicht wohl“, offenbarte der Offensivspieler.