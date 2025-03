Hiobsbotschaft! War das sein bitteres Ende bei Bayer Leverkusen?

Leihgabe Mario Hermoso verpasst den Rest der Saison. Stand jetzt ist seine Mission in Leverkusen damit unfreiwillig früh beendet.

Leihgabe Mario Hermoso verpasst den Rest der Saison. Stand jetzt ist seine Mission in Leverkusen damit unfreiwillig früh beendet.

Der Leihspieler von der AS Rom wurde wegen einer Sehnenverletzung im Brustmuskelbereich in Madrid operiert und kann bis zum Ende der Spielzeit nicht mehr eingesetzt werden. Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt.