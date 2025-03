Spieler des Tages: Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Der Schweizer glänzt beim Leverkusener Sieg in Frankfurt - und will nun die Bayern ärgern.

Granit Xhaka ließ sich nicht locken. Die anstehenden Kracher in der Champions League gegen Bayern München seien „Spiele auf Augenhöhe“, sagte der Anführer im ZDF in Richtung all jener, die Bayer Leverkusen trotz des satten Rückstands in der Bundesliga gegenüber dem Rekordmeister im Vorteil sehen. „Momentan ist es fifty-fifty“, erklärte Xhaka, um dann noch nachzuschieben: „Für mich ist derjenige Favorit, der auf dem ersten Platz steht.“

Nun war es allerdings der Schweizer höchstselbst, der am Samstagabend dafür gesorgt hatte, dass auch dem aktuellen deutschen Meister vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Mittwoch in München (21.00 Uhr/DAZN) gute Chancen eingeräumt werden. Mit einer glanzvollen Vorstellung im Frankfurter Waldstadion, wo Xhaka beim souveränen 4:1-Sieg über die Eintracht insbesondere in Hälfte eins brillierte, lieferte er einen Vorgeschmack auf das, was die Bayern in der Allianz Arena erwarten könnte.