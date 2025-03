Spieler des Tages: Leroy Sané

Dennoch: Einer möglichen Vertragsverlängerung beim Rekordmeister sah Sané positiv entgegen. "Am Ende kommen wir alle zusammen und finden eine Lösung", sagte der Nationalspieler bei Sky. Dass er gerne bleiben würde, "habe ich ja schon gesagt", ergänzte er. "Wir verstehen uns alle sehr gut, ich fühle mich wohl. Wir kommen jetzt in eine gute Phase, in der es spannend wird, darauf freue ich mich."

Für Sané waren es gegen St. Pauli die Saisontore Nummer acht und neun, mehr hat er in der Bundesliga noch nie in einer Spielzeit erzielt. Auch wenn der Offensivspieler in der ersten Halbzeit kaum zu sehen war, fand Sportdirektor Christoph Freund lobende Worte für Sané: "Leroy hat gezeigt, was er für die Mannschaft leisten kann und wie wichtig er ist."