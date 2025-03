Sprechchöre für Rose: "Das berührt"

RB Leipzig im Allgemeinen und Rose im Speziellen spielen eine komplizierte Saison. Der Coach wurde wegen des Scheiterns in der Ligaphase der Champions League sowie schwankender Leistungen in der Bundesliga mehrfach angezählt. Im DFB-Pokal steht RB jedoch im Halbfinale, in der Liga ist dank der Treffer von Xavi Simons (18.) und Lois Openda (48.) gegen Dortmund die erneute Qualifikation für die Königsklasse in Sichtweite.