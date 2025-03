Stahlwerk Doppelpass: Neuer führt Weisse Weste an

Manuel Neuer führt die Wertung der Weissen Weste an. Der Keeper des FC Bayern blieb in 11 Partien ohne Gegentor.

SCHÖNER WOHNEN Polarweiss und SPORT1 prämieren jährlich die stärksten Torhüter-Leistungen in der 1. und 2. Bundesliga. Am Ende der Saison gewinnt der Torhüter den weißen Handschuh, der, basierend auf der Anzahl seiner „zu Null“-Spiele, die meisten Weissen Westen verliehen bekommt. Dabei erhält ein Torhüter eine Weisse Weste für ein zu-Null-Spiel nur, wenn er mindestens 45 Minuten, also eine ganze Halbzeit, auf dem Platz gestanden hat.